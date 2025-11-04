Ad eccezione di Lista per Ravenna e Forza Italia, che si sono riservati di decidere in consiglio comunale, e di Progetto Ravenna che non era presente, hanno dato tutti parere favorevole i consiglieri che ieri si sono riuniti nella commissione 7 per discutere sulla riorganizzazione della rete scolastica, in particolare sulla chiusura, dall’anno scolastico 20262027, della primaria Grande Albero di Madonna dell’Albero. La chiusura avverrà in concomitanza con l’apertura del nuovo plesso di scuola primaria statale a Ponte Nuovo che ospiterà i piccoli studenti di Madonna dell’Albero. "Il piano – ha spiegato l’assessora Francesca Impellizzeri – nasce dalla volontà di efficientare le risorse del Comune ed è anche la conseguenza del calo demografico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La primaria Grande Albero. Ok in commissione alla chiusura. Gli studenti in aula a Ponte Nuovo