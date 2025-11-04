La prima fabbrica di auto volanti inizia la produzione di prova in Cina
(Adnkronos) – Un traguardo fondamentale nella commercializzazione dei trasporti di prossima generazione è stato raggiunto in Cina. Xpeng Aeroht, affiliate per le auto elettriche volanti del colosso automobilistico cinese XPENG, ha dato il via alla produzione di prova in quella che è definita la prima fabbrica intelligente al mondo per la produzione in serie di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
