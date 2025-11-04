La presentazione del libro sulle atrocità partigiane a Lesignano dé Bagni

Venerdì 7 novembre alle ore 21 al parco dell'Ex Terme di Lesignano dè Bagni si terrà la presentazione del libro ‘Compagno mitra’ di Gianfranco Stella. L'incontro prevede la partecipazione di Luca Furlotti del circolo Il Bastione di Parma, la sede di Casa Pound Parma, oltre a Stefano Sogari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

