La presentazione del libro sulle atrocità partigiane a Lesignano dé Bagni

Parmatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre alle ore 21 al parco dell'Ex Terme di LesignanoBagni si terrà la presentazione del libro ‘Compagno mitra’ di Gianfranco Stella. L'incontro prevede la partecipazione di Luca Furlotti del circolo Il Bastione di Parma, la sede di Casa Pound Parma, oltre a Stefano Sogari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Rinviata presentazione libro Vannacci all'Isola del libro - "Vista la concomitanza con le elezioni europee e la sua candidatura", è stato rinviato a luogo e data da destinarsi la presentazione dell'autobiografia del generale dell'esercito Roberto Vannacci in ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Atrocit224 Partigiane