La presentazione del libro Dialoghi di Antonio Dragone ex detenuto dell’istituto penitenziario di Parma

Parmatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma, 03.11.2025 – Nell’ambito del progetto “Liberamente Teatro – un’evasione creativa”, realizzato dall’associazione Progetti&Teatro aps in collaborazione con gli Istituti Penitenziari di Parma e con il Sistema Bibliotecario del Comune di Parma (sostenuto da Comune di Parma, Fondazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

