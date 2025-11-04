La povertà la morte del padre la rinascita | la storia di Tupou il Tongan Thor australiano

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

181 cm per 148 chili: sabato a Udine sfida l'Italrugby. La madre ha mantenuto da sola 11 figli e si svegliava con lui alle 5 per accompagnarlo a correre. Ora è uno dei simboli della Nazionale australiana, ed è nato tutto da un video virale su Youtube: "Sono cresciuto senza niente in casa, so cosa vuol dire non avere nulla. Ora posso aiutare la mia famiglia ad avere una vita diversa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

