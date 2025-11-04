La possibile sostanza killer e la reazione con l' acqua L' ultima ipotesi dietro la tragedia di Alberoro
Davvero è stato usato solfuro di magnesio nella disinfestazione di Alberoro fatale ad Antonella Peruzzi? E le vittime (anche il marito Domenico Tavanti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso) erano state avvisate dei rischi che stavano correndo? Sono le domande alle quali le indagini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
