La possibile sostanza killer e la reazione con l' acqua L' ultima ipotesi dietro la tragedia di Alberoro

Arezzonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davvero è stato usato solfuro di magnesio nella disinfestazione di Alberoro fatale ad Antonella Peruzzi? E le vittime (anche il marito Domenico Tavanti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso) erano state avvisate dei rischi che stavano correndo? Sono le domande alle quali le indagini. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Possibile Sostanza Killer Reazione