La portaerei Ford lascia il Mediterraneo e punta al Sudamerica | aumenta la pressione su Maduro

Il Pentagono sta muovendo le sue ultime pedine per mettere ufficialmente sotto pressione i narcotrafficanti in Venezuela. La portaerei USS Gerald Ford, ultima messa in servizio nella U.S. Navy, ha appena lasciato il Mar Mediterraneo diretta verso la zona di operazioni della Seconda Flotta, ovvero la vasta area dell'Oceano Atlantico, sotto le dipendenze dell'U.S. Southern Command (USSOUTHCOM), cioè il comando che preside all'area geografica rappresentata dall'America centrale e meridionale. Dopo diversi giorni di incertezza, ora sembra chiaro che la portaerei e il suo Gruppo d'Attacco (in inglese Carrier Strike Group - CSG) si stanno finalmente dirigendo verso ovest, lasciando la zona di operazioni della Sesta Flotta, e in particolare l'area mediterranea, dove l'unità insieme alla sua scorta ha effettuato operazioni di addestramento, anche in prossimità delle nostre coste: tra Mar Adriatico e Mare Ionio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

