la passione di zagaglia duecento scatti di storia

Una serata davvero speciale, quella che il Fotoclub Colibrì dedicherà a Beppe Zagaglia domani alle 21 al Civico Planetario ‘Martino’ in viale Barozzi 31 (con ingresso libero): il ‘mitico’ Beppe, nei suoi splendidi 92 anni, proietterà una selezione di circa duecento scatti inediti, come una sorta di antologia del suo lungo e appassionato percorso creativo. Beppe Zagaglia – recita il titolo dell’evento – è "un fotografo dilettante ma anche un po’ professionista, e viceversa": nella sua serata partirà da un ricordo di Modena degli anni ‘50 e ‘60, "con il mondo fotografico di allora – anticipa –, il Circolo fotografico Modenese che organizzava la Biennale di arte fotografica e noi ragazzi appassionati di fotografia che incominciavamo a fare i primi scatti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
