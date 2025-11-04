La partita contro il Napoli è stata una smentita della debolezza difensiva di Francoforte Sueddeutsche

Nonostante le parole di Conte nel post partita della sfida di Champions del Napoli contro l’Eintracht, in Germania hanno apprezzato la prestazione difensiva della squadra di Francoforte. Ne scrive anche la Sueddeutsche “ L’Eintracht può vantarsi di aver mostrato un’ottima prestazione difensiva sotto la luna quasi piena. L’allenatore Dino Toppmöller ha battuto le mani soddisfatto alla fine della partita perché sapeva che la partita era stata inizialmente una lotta per la sopravvivenza per l’Eintracht. Con un po’ più di fortuna, l’attuale leader della Serie A avrebbe persino vinto. Tra le figure più importanti dell’Eintracht di questa sera c’era il capo della difesa Robin Koch, che ha organizzato e comandato al meglio la difesa: con prudenza, sovrano, risoluto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

