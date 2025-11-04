La partita contro il Napoli è stata una smentita della debolezza difensiva di Francoforte Sueddeutsche
Nonostante le parole di Conte nel post partita della sfida di Champions del Napoli contro l’Eintracht, in Germania hanno apprezzato la prestazione difensiva della squadra di Francoforte. Ne scrive anche la Sueddeutsche “ L’Eintracht può vantarsi di aver mostrato un’ottima prestazione difensiva sotto la luna quasi piena. L’allenatore Dino Toppmöller ha battuto le mani soddisfatto alla fine della partita perché sapeva che la partita era stata inizialmente una lotta per la sopravvivenza per l’Eintracht. Con un po’ più di fortuna, l’attuale leader della Serie A avrebbe persino vinto. Tra le figure più importanti dell’Eintracht di questa sera c’era il capo della difesa Robin Koch, che ha organizzato e comandato al meglio la difesa: con prudenza, sovrano, risoluto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
RTL 102.5. . Allo stadio Maradona di Napoli finisce 0-0 senza grandi emozioni la partita tra #Napoli-EintrachtFrancoforte #RTL1025InChampionsLeague #UCL - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Eintracht, Conte nel post partita: «Abbiamo dominato, ma se non segni non vinci» - 0, con molte palle gol sprecate dagli uomini di Antonio Conte, che alla fine del match ... Si legge su msn.com
Quarta giornata Champions League: Napoli - Frankfurt, storia della partita - Napoli ed Eintracht Frankfurt sono entrambi a tre punti in vista della quarta giornata di UEFA Champions League in programma in Italia. Secondo it.uefa.com
Napoli-Inter 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol, VAR e rigori al Maradona, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Lo riporta fanpage.it