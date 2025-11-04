La parola migrante evoca paura ma la nostra esistenza è il risultato di un’antica catena di spostamenti

Viviamo in un tempo in cui il movimento è diventato sospetto. La parola " migrante " evoca immediatamente emergenza, paura, confine. Ogni giorno, nei telegiornali e nei discorsi dei politici, la mobilità umana viene descritta come una deviazione da un presunto stato naturale di stabilità. Eppure, è precisamente l'opposto: il movimento è la condizione primaria dell'esistenza, non la sua eccezione. Tutta la storia biologica dell'uomo — e prima ancora quella delle specie che lo hanno preceduto — è una storia di spostamenti, di incroci, di flussi. La nostra paura del migrante è, in realtà, la paura di guardare la nostra origine.

