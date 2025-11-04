La nuova via Salvemini a San Pasquale da lunedì i cantieri | più alberi e 160 posti auto
Da lunedì 10 novembre prenderanno il via i lavori di riqualificazione di via Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari. I cantieri saranno avviati nell’ambito del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie di San Marcello.Nelle prossime ore sarà posizionata la recinzione idonea a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
