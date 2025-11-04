La nuova strategia di Mediaset | novembre all’insegna delle serie turche Ecco cosa cambia

Novembre si apre nel segno delle soap turche. Canale 5 continua a puntare forte sul genere che ha rivoluzionato i suoi pomeriggi e le prime serate, con ascolti da record e un pubblico sempre più fedele. Dopo mesi di risultati positivi, Mediaset ha deciso di confermare la sua strategia: più spazio alle produzioni turche, programmazione più stabile e puntate evento nei weekend. Le cifre parlano chiaro: La forza di una donna e Forbidden Fruit mantengono una media di share superiore al 25%, mentre La Notte nel Cuore, in prima serata, si è attestata stabilmente sopra il 20%, superando anche alcuni format italiani storici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

