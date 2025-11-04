La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 31esima puntata

, 4 novembre. Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 31esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sumru rivela al procuratore di avere scoperto che la pistola di Tahsin, scomparsa tempo addietro, è in possesso della sua guardia del corpo, Serhat Karabey. Quest’ultimo viene individuato e fermato dalla polizia, che lo prende in custodia e lo scorta in centrale. E’ il giorno delle nozze tra Melek e Cihan e, mentre tutti festeggiano il lieto evento, Sumru e Tahsin intimano a Nuh di non presentarsi al ricevimento, perché non vogliono incorrere nel rischio dell’ennesima scenata. 🔗 Leggi su Tpi.it

