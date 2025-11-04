La notte nel cuore chi è davvero Halil e cosa vuole | tutta la verità
Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, entra in scena Halil. Quest’ultimo è un nuovo personaggio, che vediamo introdursi nella trama tramite Hikmet. Infatti, l’astuta donna incontra in segreto l’uomo e insieme complottano per distruggere i loro nemici in comune: gli Sansalan e Tahsin. Hikmet si dice pronta a muovere la sua guerra. Così arriva in Cappadocia Halil, il padre di Nuh e Melek! Non stiamo parlando di certo di una persona che Sumru è felice di rivedere. Le anticipazioni turche, infatti, segnalano importanti tensioni. La notte nel cuore anticipazioni, chi è davvero Halil e cosa gli succede. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Scopri altri approfondimenti
“Non so quanto resisto”. Octav si arrende nel cuore della notte - X Vai su X
Anche nel cuore della notte, sempre operativi per garantire la vostra sicurezza… #poliziadistato #poliziastradale #essercisempre - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, anticipazioni dalla Turchia, Esat a sua nonna: 'Amo davvero Esma' - Esat si accorgerà di aver sbagliato con Esma e, dopo aver lasciato il carcere, parlerà con Nihayet nelle prossime puntate de La notte nel cuore. it.blastingnews.com scrive
Anticipazioni “La notte nel cuore” del 28 settembre 2025: Melek e Sevilay muoiono? - Le giornate iniziano a farsi più fresche e la sera è il momento giusto per rilassarsi davanti alla televisione, guardando una delle soap turche preferite! Come scrive alfemminile.com
Anticipazioni turche La notte nel cuore/ Di chi è figlia Harika? Spunta la verità, Sumru smaschera Hikmet - Spunta la verità, Sumru smaschera Hikmet Anticipazioni turche La notte nel cuore: Sumru ha tradito Samet ... Secondo ilsussidiario.net