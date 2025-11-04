Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, entra in scena Halil. Quest’ultimo è un nuovo personaggio, che vediamo introdursi nella trama tramite Hikmet. Infatti, l’astuta donna incontra in segreto l’uomo e insieme complottano per distruggere i loro nemici in comune: gli Sansalan e Tahsin. Hikmet si dice pronta a muovere la sua guerra. Così arriva in Cappadocia Halil, il padre di Nuh e Melek! Non stiamo parlando di certo di una persona che Sumru è felice di rivedere. Le anticipazioni turche, infatti, segnalano importanti tensioni. La notte nel cuore anticipazioni, chi è davvero Halil e cosa gli succede. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La notte nel cuore, chi è davvero Halil e cosa vuole: tutta la verità