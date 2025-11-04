La notte nel cuore anticipazioni puntate del 4 novembre della serie tv turca di Canale 5
La soap turca La notte nel cuore tornerà martedì 4 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino alle 00:30 circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che avrà un incidente stradale, e Hikmet, protagonista di una strana alleanza con Halil. Scopriamo insieme le trame complete. La notte nel cuore, anticipazioni del 4 novembre: Sumru invita Nuh a non partecipare alle nozze. La storyline prende il via nel momento in cui Sumru fa arrestare Serhat, informando il procuratore che l’uomo è in possesso dell’arma scomparsa a Tahsin. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nel cuore di Milano, gli adolescenti ambrosiani hanno vissuto la «Notte dei Santi», il pellegrinaggio tra piazze e chiese proposto da Diocesi e Fom. La “Notte” – come la chiamano con semplicità gli adolescenti che provengono da tutte le zone della Diocesi e c - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni turche La notte nel cuore: nuove puntate/ Melek scopre il tradimento di Cihan: nozze saltano? - Anticipazioni turche La notte nel cuore: nuove puntate, Melek scopre il tradimento di Cihan: matrimonio salta nonostante la gravidanza? Secondo ilsussidiario.net
La notte nel cuore, anticipazioni puntate del 2 novembre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi inediti La notte nel cuore, in onda domenica 2 novembre nel serale di Canale 5? Si legge su superguidatv.it
La notte nel cuore anticipazioni: Cihan in carcere ma Tahsin cerca il vero colpevole - Una puntata da non perdere martedì sera con La notte nel cuore: Tahsin cerca il vero colpevole della sparatoria sa che non è stato Cihan. ultimenotizieflash.com scrive