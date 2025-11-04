La notte nel cuore anticipazioni domenica 9 novembre | Melek è sconvolta da un incontro Nuh decide di curarsi

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 9 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Cihan verrà scarcerato. Nuh si affiderà alle cure di uno psichiatra. Melek rimarrà sconvolta dopo un incontro inaspettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

