La notte nel cuore anticipazioni domenica 9 novembre | Melek è sconvolta da un incontro Nuh decide di curarsi
Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda domenica 9 novembre alle ore 21:20 su Canale5. Cihan verrà scarcerato. Nuh si affiderà alle cure di uno psichiatra. Melek rimarrà sconvolta dopo un incontro inaspettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
