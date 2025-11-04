La notorietà che cambia la vita | lascia marito e figli per fare l’influencer

Lidentita.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha trent’anni, due figli alle elementari, un (ex ormai) marito operaio e un nuovo mestiere nato quasi per caso, ma diventato in pochi mesi una carriera. È la storia di una donna di Treviso che ha deciso di cambiare vita, lasciando casa, marito e figli per inseguire il successo sui social. “Ora faccio l’influencer, ho . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la notoriet224 che cambia la vita lascia marito e figli per fare l8217influencer

© Lidentita.it - La notorietà che cambia la vita: lascia marito e figli per fare l’influencer

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fedez cambia vita: l’inaspettato annuncio che lascia tutti senza parole - Fedez lascia i social e annuncia ai suoi fan: "Parlerò solo tramite la musica". Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Notoriet224 Cambia Vita Lascia