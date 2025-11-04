La notorietà che cambia la vita | lascia marito e figli per fare l’influencer
Ha trent’anni, due figli alle elementari, un (ex ormai) marito operaio e un nuovo mestiere nato quasi per caso, ma diventato in pochi mesi una carriera. È la storia di una donna di Treviso che ha deciso di cambiare vita, lasciando casa, marito e figli per inseguire il successo sui social. “Ora faccio l’influencer, ho . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Un’altra morte sul lavoro. Un’altra notizia atroce, resa ancora più devastante dalla dinamica e dalla “notorietà” del crollo (ma eventi simili sono purtroppo continui). In italia lavorare non è ormai un lusso, ma è pure un rischio sistematico. Questo paese cade a p - facebook.com Vai su Facebook
Fedez cambia vita: l’inaspettato annuncio che lascia tutti senza parole - Fedez lascia i social e annuncia ai suoi fan: "Parlerò solo tramite la musica". Lo riporta donnaglamour.it