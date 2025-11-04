La Niña fa tappa a Firenze con il suo Furèsta Europa Tour

per la prima data dell’ultima tranche italiana. Alle spalle una serie di date oltreconfine che l’ha vista protagonista sui palchi di Berlino, Bruxelles, Londra, Madrid e Barcellona, tutti sold out. All’orizzonte l’ultima tranche italiana del Furèsta Europa Tour, che riparte giovedì 6 novembre dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Momento d’oro per La Niña, cantautrice e produttrice, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Il tour segue l’uscita dell’album Furèsta, disco dall’impianto corale che affonda le sue radici nella tradizione della musica popolare napoletana offrendo una visione che mescola innovazione e heritage, senza mai perdere il legame profondo con la cultura e l’identità di Napoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

