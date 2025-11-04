La Nazionale quattro anni da disoccupato il ritorno | perché Donadoni ha scelto lo Spezia

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia in panchina dell'ex ct della Nazionale a Euro 2008 che riparte dallo Spezia, ultimo in Serie B. Salvare i liguri per lui sarà come vincere un Mondiale. I suoi rapporti con Stillitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la nazionale quattro anni da disoccupato il ritorno perch233 donadoni ha scelto lo spezia

© Gazzetta.it - La Nazionale, quattro anni da disoccupato, il ritorno: perché Donadoni ha scelto lo Spezia

Approfondisci con queste news

nazionale quattro anni disoccupatoLa Nazionale, quattro anni da disoccupato, il ritorno: perché Donadoni ha scelto lo Spezia - La storia in panchina dell'ex ct della Nazionale a Euro 2008 che riparte dallo Spezia, ultimo in Serie B. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Quattro Anni Disoccupato