La Nazionale quattro anni da disoccupato il ritorno | perché Donadoni ha scelto lo Spezia
La storia in panchina dell'ex ct della Nazionale a Euro 2008 che riparte dallo Spezia, ultimo in Serie B. Salvare i liguri per lui sarà come vincere un Mondiale. I suoi rapporti con Stillitano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
