Arezzo, 4 novembre 2025 – Giovedì 6 novembre alle 16, presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Arezzo, si terrà la presentazione del volume “Salute per tutti. Storia della sanità in Italia dal dopoguerra a oggi” di Chiara Giorgi (Università di Roma Sapienza). Con questa importante pubblicazione, che delinea la prima storia della sanità pubblica in Italia, l’autrice ha recentemente vinto il Premio Sissco 2025, della Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea. Nel suo lavoro, edito da Laterza, l'autrice ripercorre la storia dell’idea e delle politiche di tutela della salute, analizzando anche il ruolo di istituzioni, normative e attori sociali che li hanno plasmati nel percorso che ha portato alla costruzione del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nascita della sanità pubblica in Italia protagonista degli “Incontri di Storia”