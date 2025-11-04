La Mummia | Brendan Fraser e Rachel Weisz ritorneranno in un nuovo film?

Le due star del franchise sono impegnate nelle trattative con Universal, che vuole riportare nelle sale il franchise campione di incassi. La Mummia potrebbe tornare sul grande schermo con un nuovo film che dovrebbe poter contare sul ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz. Universal, secondo le fonti di Deadline, starebbe infatti concludendo le trattative con le due star per raggiungere l'accordo necessario a dare il via libera alla produzione. Il ritorno del franchise La Mummia Attualmente lo studio non ha svelato i dettagli della trama del nuovo film del franchise La mummia. Alla regia dovrebbero essere impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, ovvero Radio Silence. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Mummia: Brendan Fraser e Rachel Weisz ritorneranno in un nuovo film?

