La Mummia 4 | il film con Brendan Fraser e Rachel Weisz è ufficiale!

Cinefilos.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni in cui i fan hanno chiesto a gran voce il loro ritorno in un nuovo film, Brendan Fraser e Rachel Weisz sono in trattative per un nuovo film della serie La Mummia, al momento noto come La Mummia 4. Deadline ha infatti riferito che Fraser e Weisz stanno trattando con la Universal Pictures per tornare nella serie La Mummia dopo 24 anni di assenza. Fonti riferiscono che il film  La Mummia 4 sarà diretto dal team di Scream Radio Silence, con la sceneggiatura scritta da David Coggeshall di The Family Plan e la produzione del veterano della serie Sean Daniel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mummia 4 film brendanLa Mummia 4: Fraser e Weisz tornano per il nuovo film - Dopo anni di attesa e nostalgia tra i fan, Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno insieme in una nuova avventura della saga de La Mummia. Scrive lascimmiapensa.com

Brendan Fraser si è detto pronto per la Mummia 4 ma vuole anche Michelle Yeoh nel film - L'attore di The Whale ha dichiarato che sarebbe divertente potersi riunire con Michelle Yeoh nel quarto film del franchise La Mummia. Come scrive comingsoon.it

A Brendan Fraser non dispiacerebbe fare La Mummia 4 - È chiaro che la carriera di Brendan Fraser sta vivendo una di quelle rinascite che possono avvenire solo a Hollywood, ma questo caso particolare è speciale. gqitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mummia 4 Film Brendan