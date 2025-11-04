La Mummia 4 | il film con Brendan Fraser e Rachel Weisz è ufficiale!

Dopo anni in cui i fan hanno chiesto a gran voce il loro ritorno in un nuovo film, Brendan Fraser e Rachel Weisz sono in trattative per un nuovo film della serie La Mummia, al momento noto come La Mummia 4. Deadline ha infatti riferito che Fraser e Weisz stanno trattando con la Universal Pictures per tornare nella serie La Mummia dopo 24 anni di assenza. Fonti riferiscono che il film La Mummia 4 sarà diretto dal team di Scream Radio Silence, con la sceneggiatura scritta da David Coggeshall di The Family Plan e la produzione del veterano della serie Sean Daniel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

La Mummia potrebbe tornare al cinema in una nuova veste horror firmata dal regista di Evil Dead Rise. Secondo alcune fonti, il titolo sarebbe The Resurrected e il film racconterebbe una storia familiare contaminata da un’antica maledizione egizia. Ma attenzi - facebook.com Vai su Facebook

La Mummia 4: Fraser e Weisz tornano per il nuovo film - Dopo anni di attesa e nostalgia tra i fan, Brendan Fraser e Rachel Weisz torneranno insieme in una nuova avventura della saga de La Mummia. Scrive lascimmiapensa.com

Brendan Fraser si è detto pronto per la Mummia 4 ma vuole anche Michelle Yeoh nel film - L'attore di The Whale ha dichiarato che sarebbe divertente potersi riunire con Michelle Yeoh nel quarto film del franchise La Mummia. Come scrive comingsoon.it

A Brendan Fraser non dispiacerebbe fare La Mummia 4 - È chiaro che la carriera di Brendan Fraser sta vivendo una di quelle rinascite che possono avvenire solo a Hollywood, ma questo caso particolare è speciale. gqitalia.it scrive