La mummia 4 Brendan Fraser e Rachel Weisz in trattative per il film? e no il reboot non c’entra nulla

Universal Pictures sta preparando un nuovo capitolo della saga de La Mummia e, secondo più fonti, Brendan Fraser e Rachel Weisz sono in trattative per tornare nei ruoli che li hanno resi amatissimi: Rick O’Connell, avventuriero dalla battuta pronta e dal cuore indomito, ed Evelyn Carnahan, brillante egittologa che nel corso dei primi due film passava da accademica impacciata a eroina coraggiosa e madre. Le due star condivisero lo schermo ne La mummia (1999) e La mummia – il ritorno (2001), diretti da Stephen Sommers e capaci di superare i 400 milioni di dollari ciascuno al box office. A firmare il nuovo capitolo sarà il duo registico dei Radio Silence, composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che ha già dimostrato di saper gestire l’equilibrio tra azione, tensione e ironia grazie al rilancio della saga di Scream. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La mummia 4, Brendan Fraser e Rachel Weisz in trattative per il film? (e no, il reboot non c’entra nulla)

