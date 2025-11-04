Ripetuti commenti e messaggi denigratori sui social, provenienti da diversi profili falsi. Minacce e insulti. "Contattava anche me per attaccare lei. Ero diventato un bersaglio. Tutte le persone attorno a Madalina, sia per rapporti personali che lavorativi, venivano targettizzati", Misura le parole Leonardo Maria Del Vecchio, ex fidanzato della modella e attrice Madalina Ghenea. L’imprenditore è stato ascoltato come testimone nel processo per stalking aggravato che vede imputata una donna di 45 anni che per anni avrebbe vessato la modella con atti persecutori sui social. Del Vecchio e Ghenea hanno convissuto durante la pandemia, nella prima metà del 2020, a casa di lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La modella Ghenea: lo faccio anche per altre vittime