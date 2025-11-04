La mobilità sostenibile Arrivano i bus elettrici sulla linea urbana 2 Tper | Servizio di qualità
La città compie un passo concreto verso la mobilità sostenibile. Entrano in servizio i nuovi Iveco E-Way, tre autobus completamente elettrici che renderanno la linea 2 (Pedagna-ospedale nuovo-Zolino-stazione) la prima tratta urbana alimentata interamente a batteria. L’avvio è stato possibile grazie al completamento della stazione di ricarica nel deposito Tper, all’autostazione, frutto di un investimento complessivo di 882mila euro, in parte finanziato dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. I nuovi ‘midibus full electric’, lunghi 9,5 metri e larghi 2,33, sono pensati per i percorsi cittadini che richiedono mezzi compatti ma capienti: possono accogliere fino a 69 passeggeri, tra posti a sedere, in piedi e uno spazio riservato a carrozzine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trasporti e Mobilità Sostenibile / Pianificazione dei trasporti Risultati esami del 3 novembre 2025 0612602619 = 18/30 (0;6;6;2) Se si desidera accettare il voto, seguire la procedura compilando il form seguente (iscrizione su esse3 necessaria) https://forms.gle - facebook.com Vai su Facebook
La mobilità sostenibile. Arrivano i bus elettrici sulla linea urbana 2 . Tper: "Servizio di qualità" - Possono accogliere fino a 69 passeggeri con uno spazio riservato a carrozzine. Come scrive msn.com