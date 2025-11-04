La città compie un passo concreto verso la mobilità sostenibile. Entrano in servizio i nuovi Iveco E-Way, tre autobus completamente elettrici che renderanno la linea 2 (Pedagna-ospedale nuovo-Zolino-stazione) la prima tratta urbana alimentata interamente a batteria. L’avvio è stato possibile grazie al completamento della stazione di ricarica nel deposito Tper, all’autostazione, frutto di un investimento complessivo di 882mila euro, in parte finanziato dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. I nuovi ‘midibus full electric’, lunghi 9,5 metri e larghi 2,33, sono pensati per i percorsi cittadini che richiedono mezzi compatti ma capienti: possono accogliere fino a 69 passeggeri, tra posti a sedere, in piedi e uno spazio riservato a carrozzine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mobilità sostenibile. Arrivano i bus elettrici sulla linea urbana 2 . Tper: "Servizio di qualità"