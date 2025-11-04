La Milano interista è ossessionata da Conte Libero e Giornale | Arruffa popolo campione di mani avantismo

È tornata Napoli contro Milano. Che poi ridotta all’osso è Antonio Conte (quasi) contro tutti. Anche a Napoli il tecnico di Lecce è un uomo solo. Figuriamoci al Nord. Non a caso oggi sia Libero sia Il Giornale dedicano due articoli aciduli al tecnico leccese. Gli impartiscono anche la lezioncina, come fa ad esempio Claudio Savelli su Libero che è una roccaforte dell’interismo editoriale. Libero in sostanza gli dà del provinciale. Loro che hanno un giornale su cui discettano fini intellettuali del demi-monde europeo: Scrive il quotidiano: La Champions League, il palcoscenico che nelle intenzioni del presidente De Laurentiis doveva rappresentare il salto di qualità definitivo del club e del brand Napoli, è diventato il pulpito (imposto dalla Uefa, al contrario della serie A dove può serenamente disertare) da cui Antonio Conte fa partire la predica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

