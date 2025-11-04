La mensa di Sant’Antonio Sempre più poveri a tavola | Uno su quattro è italiano Molti sono stagionali

È una storia di solidarietà e fraternità che va avanti da 25 anni. Era il 13 gennaio 2001 quando i frati cappuccini del convento di via della Fiera apparecchiarono per la prima volta la tavola per i più bisognosi, offrendo loro pasti caldi e una parola di conforto. E da allora l’Opera sant’Antonio, la mensa per i poveri, non si è più fermata. Grazie a un esercito di volontari e all’impegno dei frati. Che, riusciti a scongiurare – per l’età avanzata e la scomparsa di alcuni di loro – la chiusura del convento, si preparano a festeggiare 25 anni di attività. POVERI IN CRESCITA Un traguardo che fa i conti con un numero crescente di utenti e di accessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mensa di Sant’Antonio. Sempre più poveri a tavola: "Uno su quattro è italiano. Molti sono stagionali"

