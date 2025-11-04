A livello internazionale è stata una grande maratona: due i record clamorosi per questa 54ª edizione della Maratona di New York. In campo maschile è stata la gara con minor distacco tra il primo e il secondo, addirittura 16100 di secondo tra il vincitore Kipruto e il secondo Mutiso, entrambi keniani. Poi le prime tre donne, tutte keniane, hanno migliorato il record della corsa che durava da 22 anni. E noi? Beh, intanto Stefano Baldini ha azzeccato sia le previsioni del tempo (aveva parlato di una splendida giornata di sole quando ancora diluviava sulla Grande Mela), sia la previsione del suo tempo di gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La maratona di New York, quante emozioni"