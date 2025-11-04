La Manovra affossa la Sanità | con le destre persi 17,5 miliardi
Una prima, lunga, sfilza di critiche. La Manovra raccoglie le prime bocciature ufficiali con l’avvio delle audizioni parlamentari: dalla sanità definanziata alle banche, passando per il prelievo sul ceto medio (che doveva essere aiutato proprio dalla Legge di Bilancio) con gli affitti brevi. E non mancano le critiche sul mancato sostegno alle pmi e soprattutto al Made in Italy, considerando che non è stato previsto alcun intervento per fronteggiare i dazi Usa. Manovra, dalla sanità alle banche: tutti i rilievi in audizione. Il punto più critico è probabilmente quello riguardante la sanità. L’allarme viene da Cgil e Fondazione Gimbe, che parlano di definanziamento del comparto pubblico, con la progressiva riduzione della quota di Pil destinata al Ssn. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
