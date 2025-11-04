La manager accoltellata alla schiena senza motivo nel passato di Vincenzo Lanni l' aggressione fotocopia a due pensionati e l' ossessione per le donne

È ancora senza un movente l'aggressione subita lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano da una manager 43enne di Finlombarda. La donna è stata accoltellata alla schiena mentre a piedi raggiungeva il suo ufficio. L'unico sospettato è Vincenzo Lanni, ex programmatore informatico di 59 anni. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il video dell'aggressione della manager accoltellata a Milano. L'uomo non è stato ancora identificato. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellata alla schiena, grave una donna a Milano. Fermato un uomo: era in un albergo. Autore di un fatto analogo nel 2015 - Anna Laura Valsecchi colpita in piazza Gae Aulenti con un coltello a cucina mentre stava andando al lavoro, nessuno ha assistito all'aggressione. Riporta ansa.it

Manager accoltellata in centro a Milano: c'è l'identikit - Si cerca l'aggressore, che avrebbe agito senza apparente motivo ed è stato inquadrato dalle telecamere. Come scrive avvenire.it

Manager accoltellata a Milano mentre va al lavoro: il video dell'aggressione - La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che hanno permesso agli inquirenti di delineare l’identikit dell’assalitore. Riporta today.it