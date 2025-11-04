La lite poi la furia del branco contro un 18enne | incubo in piazza Broletto a Mantova

Mantova, 4 novembre 2025 – I carabinieri di Porto Mantovano hanno identificato i presunti autori di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 11 ottobre a Mantova nella centralissima piazza Broletto. Stando a quanto ricostruito la vicenda aveva avuto inizio quando un 18enne residente nel Mantovano, con il volto tumefatto e segnato da lividi, si è presentato in caserma denunciando una lite degenerata in aggressione fisica: secondo quanto riferito, l’alterco, nato per motivi futili, sarebbe sfociato in un episodio di inaudita violenza, con ripetuti colpi inferti da un gruppo di giovani, fino a causare lesioni personali giudicate guaribili in oltre trenta giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

