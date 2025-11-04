La Liguria che piange La Samp richiama Lombardo lo Spezia blocca Donadoni

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mal comune dei due club, ultimi in classifica: tanti infortuni, errori e qualche mossa per svoltare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la liguria che piange la samp richiama lombardo lo spezia blocca donadoni

© Gazzetta.it - La Liguria che piange. La Samp richiama Lombardo, lo Spezia blocca Donadoni

Approfondisci con queste news

liguria piange samp richiamaLa Liguria che piange. La Samp richiama Lombardo, lo Spezia blocca Donadoni - Così la faccia triste del calcio ligure in Serie B porta inevitabilmente a Sampdoria e Spezia, a ... Segnala msn.com

Calcio: Samp a zero, società riflette sul futuro di Donati - Zero punti, due gol fatti e 8 subiti: numeri chiari della crisi della squadra blucerchiata reduce dal ko in ... Da ansa.it

Samp, Massimo Donati esonerato - La Sampdoria ha reso noto "di aver sollevato Massimo Donati dall'incarico di allenatore della prima squadra. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Liguria Piange Samp Richiama