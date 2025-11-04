La Liga | davanti vincono tutte le prime successo della Real Sociedad nel derby Basco
Madrid (Spagna) 3 novembre 2025 - Non cambiano i rapporti di forza in Liga, nella giornata undici davanti vincono tutte, mentre dietro chi sta affrontando con difficoltà l'avvio di stagione prosegue tra mille problematiche. Le prime cinque si impongono tutte quante nelle rispettive sfide, tutte quante con prestazioni dominanti. Mbappé continua a trascinare a suon di gol il Madrid in vetta, mentre torna a brillare con continuità il talento di Yamal dopo le difficoltà di inizio stagione. Il Villareal resta terzo davanti all' Altetico Madrid, mentre si riprende il quinto posto il Real Betis. Nella gara di Anoeta, dove si è giocato il principale derby basco della stagione, la Real Sociedad supera in una gara scoppiettante l' Athletic Club di Bilbao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Vieni a vivere il calcio con noi! Da noi puoi gustarti tutte le partite di Serie A, Champions League, Europa League e Conference League davanti a una pizza appena sfornata. Ti aspettiamo per tifare insieme. La Pizza da Gennaro - Maurizio e Claudio Del B - facebook.com Vai su Facebook
La Liga: All the top teams win, Real Sociedad wins the Basque derby - Non cambiano i rapporti di forza in League, nella giornata undici davanti vincono tutte, mentre dietro chi sta affrontando ... sport.quotidiano.net scrive
Liga, l'Atletico vince in trasferta contro il Betis e torna in zona Champions - La squadra biancorossa conquista un prezioso successo per 2- Da msn.com