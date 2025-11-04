La Liga | davanti vincono tutte le prime successo della Real Sociedad nel derby Basco

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madrid (Spagna) 3 novembre 2025 - Non cambiano i rapporti di forza in Liga, nella giornata undici davanti vincono tutte, mentre dietro chi sta affrontando con difficoltà l'avvio di stagione prosegue tra mille problematiche. Le prime cinque si impongono tutte quante nelle rispettive sfide, tutte quante con prestazioni dominanti. Mbappé continua a trascinare a suon di gol il Madrid in vetta, mentre torna a brillare con continuità il talento di Yamal dopo le difficoltà di inizio stagione. Il Villareal resta terzo davanti all' Altetico Madrid, mentre si riprende il quinto posto il Real Betis. Nella gara di Anoeta, dove si è giocato il principale derby basco della stagione, la Real Sociedad supera in una gara scoppiettante l' Athletic Club di Bilbao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la liga davanti vincono tutte le prime successo della real sociedad nel derby basco

© Sport.quotidiano.net - La Liga: davanti vincono tutte le prime, successo della Real Sociedad nel derby Basco

Contenuti che potrebbero interessarti

liga davanti vincono tutteLa Liga: All the top teams win, Real Sociedad wins the Basque derby - Non cambiano i rapporti di forza in League, nella giornata undici davanti vincono tutte, mentre dietro chi sta affrontando ... sport.quotidiano.net scrive

Liga, l'Atletico vince in trasferta contro il Betis e torna in zona Champions - La squadra biancorossa conquista un prezioso successo per 2- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liga Davanti Vincono Tutte