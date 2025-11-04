"L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. E’ l’attacco assertivo dell’art. 33 della Costituzione. Assertività che aveva le sue buone ragioni in un paese che nel venten. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La “libertà dell’università” è minacciata dagli antisemiti, non da Galli della Loggia