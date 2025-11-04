La libertà del gatto Rémi costa cara alla sua persona di riferimento | 1250 euro di multa per danni al vicino

Un giudice ha condannato una donna a pagare i danni causati dalle passeggiate del suo gatto nella proprietà del vicino. Il caso sta scuotendo l'opinione pubblica non solo ad Agde dove si è verificato ma a livello nazionale, mettendo in luce due aspetti: la limitazione della libertà dell'animale e il rischio che la sentenza porti le persone a non adottare più mici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

