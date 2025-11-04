La Leggenda del Piave | una storia vera tutta italiana

Roma, 4 nov – Il 4 novembre, anzi il IV novembre è una vicenda tutta italiana. Unicamente, orgogliosamente italiana. Anche se può sembrare un racconto romanzato, è pura verità dei fatti. È storia. Popolare perché fatta dal popolo e che ha concorso a fare il popolo; patriottica perché per la prima volta l’Italia veniva concepita come entità vera, come identità, come creazione dalle persone accomunate da un unico sentimento e un solo obiettivo: l’Italia e la Vittoria. Il dodicesimo uomo della Vittoria: la Leggenda del Piave. Sarà per questo motivo che negli anni è stata fatta un’opera di depotenziamento del significato di questa data che, nonostante sia passata a indicare anche la festa delle Forze Armate, ancora resiste quell’opera di sostituzione di concetti più politicamente corretti e arcobalenamente colorati come la pace che sempre più spesso si usa in luogo di un esasperato pacifismo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La Leggenda del Piave: una storia vera tutta italiana

