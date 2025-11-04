Perla di Isaksen, sigillo di Zaccagni. Seconda vittoria consecutiva in casa che mancava da un anno, 2-0 al Cagliari mostrando pregi e difetti visti finora. Quarta partita di seguito senza subire gol ma segnare una rete ormai è diventata un'impresa che stavolta riesce al danese, bravo a stappare una sfida molto difficile. In ogni caso sono sei le partite senza perdere, una serie positiva che ha portato 12 punti, non pochi per tutti i problemi che sta avendo la squadra biancoceleste: da qui bisogna ripartire. Sarri fa solo un cambio rispetto alla trasferta di Pisa: dentro Lazzari dall'inizio al posto di Pellegrini alle prese ancora con un problema fisico al ginocchio, per il resto tutti confermati con Marusic che si sposta sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Lazio non si ferma