La La Land e quella Lovely Night che strega anche se odi i musical
Benvenuti nel primo episodio di Scusate se musical, il nuovo format di ScreenWorld che prova a compiere l’impresa forse più disperata di tutte: convincere gli italiani che i musical, in fondo, non sono poi così male. Lo sappiamo bene: in Italia basta che in un film qualcuno inizi a cantare o a ballare — peggio ancora se lo fa senza motivo apparente — e subito parte il commento automatico: “No, guarda. io i musical proprio non li reggo.” C’è un pregiudizio culturale radicato, un’allergia nazionale al genere che fa paura persino solo a pronunciarlo: musical. Eppure, ogni tanto, arriva un film che riesce a bucare questo muro. 🔗 Leggi su Screenworld.it