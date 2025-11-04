Cucchi Arrivo in Largo De Benedetti, negli ampi spazi che presenta, e mi trovo in un’impressione mista tra attrazione e smarrimento. Ma ho lì una meta ben precisa, la "Kasa dei Libri", dove l’iniziale "k" è dovuta al cognome del suo creatore, Andrea Kerbaker, che insegna in Cattolica ed è uno scrittore. Di recente è apparso il suo romanzo Casa dolce casa (Guanda), che era stato preceduto dallo Stradario sentimentale di Milano (Rizzoli): due opere che vi raccomando. Appassionatissimo di libri, Kerbaker ha il merito di averne allestito una formidabile raccolta: 35.000 volumi, di epoche varie e di tutti i generi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Kasa dei libri. Come perdersi tra le meraviglie