La guerra non finirà a Pokrovsk Ma l’Ucraina rischia il tracollo

La conquista di Pokrovsk sarà la fine della guerra in Ucraina? No, ma porterà a una svolta. Intorno a questa città del Donetsk, obiettivo dei russi da oltre un anno, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La guerra non finirà a Pokrovsk. Ma l’Ucraina rischia il tracollo

Guerra Ucraina, i russi avanzano a Zaporizhzhia e Pokrovsk. LE MAPPE - Le truppe di Mosca guadagnano campo su diversi fronti: nella regione di Donetsk, in quella di Zaporizhzhia, con la conquista del villaggio di Levadne, e vicino alla città mineraria di Pokrovsk, dove è ... Come scrive tg24.sky.it

Guerra Ucraina, truppe russe marciano su Pokrovsk: accerchiati i soldati ucraini. Le mappe del conflitto - Avanzano le truppe russe verso la città di Pokrovsk, nel Donetsk, conquistando le aree circostanti. Scrive ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina: russi intensificano combattimenti nel Donetsk, evacuazioni a Pokrovsk - Le autorità locali del distretto di Pokrovsk, nell'Est dell'Ucraina, hanno emesso un ordine di evacuazione obbligatoria a causa dell'intensificarsi dei combattimenti delle forze di Mosca "La ... Da it.euronews.com