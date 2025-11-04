Qualche cartellone con l’immagine ‘indiavolata’ del premier israeliano e sotto scritto in grande ‘SATAN-YAHU’ saltava all’occhio anche solo nei servizi dei telegiornali sulla sfida per l’elezione del sindaco di New York. La rappresentazione mediatica dei gruppi più infervorati di sostenitori della corsa del democratico musulmano Zohran Mamdani non lasciava grandi dubbi. Si dà il caso che il più polemico nickname affibbiato dai Pro Pal a Benjamin Netanyahu sia stato già immortalato dal cantante rap Magic Ali in ‘Satanyahu’s Inferno’ di Popluezy, poi nel brano ‘Satanyahu’ che dà il titolo al nuovo album del cantautore rock Din Ilango, e chissà quante altre volte ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra di ‘Satanyahu’ mette in difficoltà gli artisti israeliani. E intensifica gli eventi teatrali pro Gaza