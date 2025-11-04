La guardia di finanza apre le porte di Palazzo M agli studenti

Si celebra oggi, 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e Festa delle forze armate e per l'occasione il comando provinciale della guardia di finanza di Latina apre ancora le sue porte alla cittadinanza. All'iniziativa hanno aderito alcune scuole del capoluogo e la sede di Palazzo M è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Bruno Buratti, accompagnato dal Sottocapo di Stato Maggiore, Gen. D. Stefano Cosimo De Braco, ha deposto una corona di alloro presso il Sacrario del Corpo della Caserma “Gen. Sante Laria” d - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Alessandria #NoiconVoi - X Vai su X

Riparte Montecitorio a porte aperte con auto storiche e la Banda della Guardia di Finanza - (Agenzia Vista) Roma, 5 ottobre 2025 Ecco l’esposizione in piazza Montexcitorio. Segnala notizie.tiscali.it

L’intesa tra Guardia di Finanza e Confabitare apre un orizzonte comune e concreto - La firma / Siglato un accordo convenzionale tra le parti finalizzato a incrementare l'offerta alloggiativa per i militari del Corpo In data 26 giugno 2025, presso la sala briefing del Comando ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Guardia finanza sequestra due tonnellate di frutta e verdura - Personale del Comando provinciale di Vibo Valentia della Guardia di finanza ha scoperto a Ionadi un'attività commerciale abusiva, sequestrando oltre due tonnellate di frutta e verdura. ansa.it scrive