La guardia di finanza apre le porte di Palazzo M agli studenti

Latinatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si celebra oggi, 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e Festa delle forze armate e per l'occasione il comando provinciale della guardia di finanza di Latina apre ancora le sue porte alla cittadinanza. All'iniziativa hanno aderito alcune scuole del capoluogo e la sede di Palazzo M è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Riparte Montecitorio a porte aperte con auto storiche e la Banda della Guardia di Finanza - (Agenzia Vista) Roma, 5 ottobre 2025 Ecco l’esposizione in piazza Montexcitorio. Segnala notizie.tiscali.it

L’intesa tra Guardia di Finanza e Confabitare apre un orizzonte comune e concreto - La firma / Siglato un accordo convenzionale tra le parti finalizzato a incrementare l'offerta alloggiativa per i militari del Corpo In data 26 giugno 2025, presso la sala briefing del Comando ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Guardia finanza sequestra due tonnellate di frutta e verdura - Personale del Comando provinciale di Vibo Valentia della Guardia di finanza ha scoperto a Ionadi un'attività commerciale abusiva, sequestrando oltre due tonnellate di frutta e verdura. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guardia Finanza Apre Porte