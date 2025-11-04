I parlamentari del centrodestra hanno tempestivamente firmato per il referendum confermativo, consapevoli di chiudere un percorso lungo e coerente che ha visto quattro letture tra Camera e Senato e ha condotto alla versione definitiva della riforma Nordio. Non è stato un gesto dimostrativo, ma un atto di responsabilità politica: dare immediata continuità a un provvedimento che ha rispettato fino in fondo l’iter costituzionale e il confronto parlamentare. Hanno firmato subito: una scelta di coerenza. Fin dall’inizio era chiaro che la riforma avrebbe richiesto il passaggio referendario, ma il centrodestra, con l’adesione di una parte dell’opposizione, ha scelto di affrontarlo con trasparenza e determinazione, forte della legittimazione popolare ricevuta alle urne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La giustizia che torna ai cittadini: perché la riforma Nordio non è una bandiera ma una promessa mantenuta