La Giunta comunale in visita al temporary store de La miglior vita possibile

Sergio Giordani, sindaco di Padova, e la Giunta Comunale sono stati ospiti oggi, martedì 4 novembre, del “Punto.Vita” della Fondazione La Miglior Vita Possibile Sotto il Salone di Padova. Le assessore e gli assessori di Padova hanno voluto esprimere così la vicinanza ai progetti portati avanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ostuni, ufficiale la nuova Giunta comunale: ecco la squadra di governo del sindaco Angelo Pomes - facebook.com Vai su Facebook

La Giunta comunale in visita al temporary store de "La miglior vita possibile" - Vita” è lo spazio solidale inaugurato Sotto il Salone grazie alla collaborazione con il Comune di Padova, che ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo del negozio per tre mesi: un luogo ded ... Secondo padovaoggi.it

MILANO, 6 Morti in Rsa Comunale, Sindaco Sala e Giunta in Visita - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli assessori Bertolè e Granelli sono stati presenti alla Rsa di via dei Cinquecento in seguito a un incendio che ha causato la morte di 6 persone. Si legge su ilgiorno.it

Donnini, primo giorno da sindaca. La visita a Massarella e la Memoria: "Sono già allo studio della giunta" - La nuova sindaca resta abbottonata: "Le valutazioni sono già in corso – ammette – per formare la squadra ... Da lanazione.it