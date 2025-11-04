La gita in famiglia diventata una tragedia | chi sono le vittime dell' Ortles

A pochi giorni dalla tragica valanga sull’Ortles in cui hanno perso la vita cinque persone, le forze dell’ordine, in particolar modo la guardia di finanza, stanno ricostruendo l’esatta dinamica del dramma di Cima Vertana.Neve mortaleIl distaccamento nevoso è avvenuto intorno alle 16 di sabato 1°. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una gita di famiglia in Svizzera, nel primo dopoguerra. Due ragazzi sorridono davanti all’obiettivo: a sinistra mio zio , a destra l’amico inseparabile . È il 1946 circa: Guido ha 17 anni, Marco 19. Un’amicizia nata sui b - facebook.com Vai su Facebook

Parolin replica a Roccella: «Ad Auschwitz non si va in gita, ma per ricordare la tragedia del popolo di Israele, anche contro la crescita dell'antisemitismo». La ministra ... - «Certamente ad Auschwitz non si va in gita, si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e deve rimanere un monito per tutti noi di fronte anche alla crescita dell ... Segnala roma.corriere.it

Parolin: “Ad Auschwitz non si va in gita. Si va per fare memoria di una tragedia immane”. La ministra Roccella: “È esattamente quello che ho voluto dire” - Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha ricordato che “certamente ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di ... Si legge su blitzquotidiano.it

Il cardinale Parolin: "Ad Auschwitz non si fanno gite ma memoria di una tragedia immane" - “Certamente ad Auschwitz non si va in gita, ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti noi, anche di fronte ... Da rainews.it