La giovane attrice avrebbe presentato una denuncia contro il collega per bullismo e molestie sul set a gennaio 2024

U n terremoto mediatico colpisce l’universo di Stranger Things alla vigilia dell’ultimo capitolo della serie Netflix. Millie Bobby Brown, la giovane star britannica che ha conquistato il pubblico nei panni di Undici, avrebbe accusato il collega David Harbour – suo padre adottivo nella serie e amato sceriffo di Hawkins nel ruolo di Jim Hopper – di comportamenti vessatori e molestie sul set. La notizia, riportata inizialmente dal Daily Mail, ha rapidamente scatenato un’ondata di reazioni globali, gettando un’ombra sul capitolo conclusivo di una delle serie più amate dell’ultimo decennio. Millie Bobby Brown, star di “Stranger Things” ed “Enola”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La giovane attrice avrebbe presentato una denuncia contro il collega per bullismo e molestie sul set a gennaio 2024

