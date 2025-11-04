La giornata nazionale delle Forze Armate Il loro esempio patrimonio prezioso

i è svolta questa mattina, in Piazza Unione Europea davanti a Palazzo Zanca, la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La corona è stata deposta dalla Prefetta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

