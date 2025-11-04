La Galleria Principe di Napoli rivive grazie a Scottojonno
Finalmente, la Galleria Principe di Napoli può vivere della grandeur e della bellezza per cui è stata progettata e inaugurata a fine ‘800. Luca Iannuzzi è il titolare del locale Scottojonno, situato sotto la Galleria Principe di Napoli, oggetto di importati restauri in corso, là dove un tempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Domenica 2 novembre Cena spettacolo con Enzo principe Ottime pizzee un menù ristorante da paura ti aspettano alle 24.00 sorpresa di mezzanotte Ci vediamo in galleria - facebook.com Vai su Facebook
Da Marsiglia a Napoli, l’impresa di 260 ciclisti si conclude in Galleria Principe dopo 1300 km - Due città che si guardano attraverso il mare, unite da un nastro d’asfalto lungo 1. Riporta napoli.repubblica.it
Sos in Galleria Principe a Napoli, lavori fermi da un anno: «Commercianti in crisi» - Un homeless, in pieno pomeriggio, dorme davanti alla muraglia di compensati e di metallo che da circa un anno imbriglia ... Come scrive ilmattino.it