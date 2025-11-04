La furia dei coloni israeliani sugli ulivi palestinesi | drone contro i pacifisti
Onu: in Cisgiordania 86 attacchi a ottobre, 112 i feriti. L'Idf dovrebbe facilitare l'accesso dei contadini ai campi, ma resta a guardare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La furia dei coloni israeliani sugli ulivi palestinesi: drone contro i pacifisti - L'Idf dovrebbe facilitare l'accesso dei contadini ai campi, ma resta a guardare ... msn.com scrive
La morsa di Israele che distrugge gli ulivi per annettere la Cisgiordania. Cosa accade nella parte di Palestina assediata dai coloni - Nel West Bank dal 7 ottobre di due anni fa sono state uccise oltre mille persone che difendevano le loro proprietà, case e campi coltivati. Da notizie.tiscali.it
Perchè gli ulivi avvicinano l’Umbria alla Palestina - Purtroppo, non solo perché è arrivata la stagione della raccolta, ma a causa dei ripetuti episodi di violenza negli uliveti palestine ... Riporta umbria24.it